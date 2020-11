Večer o novem pismu Janše političnemu vrhu EU (19. 11.)

Maribor, 18. novembra - Matija Stepišnik v komentarju Vlada JJ, s.p. piše o pismu premierja Janeza Janše političnemu vrhu EU. Avtor se pri tem sprašuje, ali bo to pismo nov povod, da se koalicijski poslanci vprašajo, ali je to podoba države, za katero prispevajo glasove in ali bo glavo iz peska potegnil tudi predsednik republike Borut Pahor.