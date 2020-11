Odpoklic sončničnih semen proizvajalca Agrolit

Proizvodna serija krmila je 09/20. Podjetje kupce obvešča, da lahko v primeru že kupljenega, a neuporabljenega izdelka, tega vrnejo v trgovino, kjer so izdelek kupili.

Glede na to, da je bil izdan odlok o začasni prepovedi prodajanja in ponujanja blaga potrošnikom, sporočajo, da lahko kupci vrnejo blago takoj po prenehanju veljavnosti odloka, so še sporočili iz Merkur trgovine.