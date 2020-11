Slovenski nogometaši z 0:0 v Grčiji napredovali v višji razred lige narodov

Atene, 18. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca je v zadnjem krogu lige narodov v Atenah igrala 0:0 z Grčijo in se iz lige C prebila v ligo B.

* Stadion Jorjos Kamaras, brez gledalcev, sodniki: del Cerro Grande, Yuste in Fernandez (vsi Španija).

* Strelci: /.

* Grčija: Vlahodimos, Cimikas (od 90. Kiriakopulos), Dzavelas (od 79. Masuras), Hadzidikaos, Mavrias, Kurbelis, Zeca (od 67. Dzolis), Fortunis, Bakasetas, Limnios, Jakumakis (od 46. Pavlidis).

* Slovenija: Oblak, Balkovec, Mevlja, Blažič, Stojanović, Kurtić, Bijol (od 76. Vetrih), Bohar (od 67. Verbič), Lovrić (od 90. Bajrić), Iličić (od 90. Skubic), Vučkić (od 76. Šporar).

* Rumeni kartoni: Dzavelas, Bakasetas, Limnios, Kiriakopulos; Bohar, Kurtić, Iličić, Vetrih, Balkovec.

* Rdeči karton: Hadzidiakos (90.).

Slovenci, ki bi po prvotni verziji morali igrati v najnižji ligi po slabih nastopih v prvi izvedbi tekmovanja, so po spremembah sestav lig znova brcali med druščino tretjega kakovostnega razreda. Tokrat je bil cilj v družbi Kosova, Moldavije in Grčije napredovati v višjo ligo, Kekovi nogometaši pa so v Atene na zadnji obračun prišli z dobro popotnico.

Vodstvo v skupini z dvema točkama prednosti je namreč pomenilo, da bi Slovenji za napredovanje v višji razred zadostovala že točka. Prav to pa so po sicer ne posebej privlačni tekmi tudi osvojili ter prestali prvi resnejši test.

Z neodločenim izidom so si izbranci Matjaža Keka zagotovili prvo mesto v skupini 3 lige C. Zbrali so 14 točk, tri več od današnjega tekmeca na drugem mestu v skupini. Obenem so ohranili lepe možnosti za nastop v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022.

Slovenija je tekmo začela z Janom Oblakom v vratih, obrambna vrsta je bila standardna. V sredini se je ob Jasmina Kurtića vrnil Jaka Bijol, pred njima so bili Damjan Bohar, Sandi Lovrić in Josip Iličić, v napadu pa je spet začel Haris Vučkić.

Ta postava je bila v prvi polovici polčasa nekoliko v podrejenem položaju, konkretnejši so bili namreč Grki, ki so večkrat prišli do kazenskega prostora, nekajkrat tudi do strela, med drugim je v četrti minuti nevarno poskusil kapetan Tasos Bakasestas, v peti pa je Oblak ujel žogo po strelu Dimitrisa Limniosa.

Slovenci v tem delu igre niso prišli do kakšne omembe vredne akcije, dvakrat je sicer z leve strani podal Balkovec, a obakrat žoga ni prišla do pravega naslovnika. V 27. minuti je prvi resnejši strel gostov sprožil Iličić, a žogo z roba kazenskega prostora poslal precej čez grška vrata.

V 30. minuti so bili znova nevarni Grki, po poskusu z glavo Kostasa Fortunisa je z golove črte izbil Blažič. Izbranci Johna van't Schipa, ki si želijo igrati napadalneje, pa tudi zatem kljub še nekaj izletom v slovenski kazenski prostor niso resneje ogrozili Oblaka.

Slovenci so v drugem polčasu prek Iličića prvi streljali, z dobrih 20 metrov pa zvezdnik Atalante ni povzročil resnega dela Odiseasu Vlahodimosu. V 54. minuti je na drugi strani s slabih 20 metrov poskusil Carlos Zeca, a je bil tudi Oblak zanesljiv.

V 66. minuti pa se je moral slovenski vratar izkazati, ko je odbil žogo po močnem strelu Bakasetasa s 25 metrov. V 78. minuti so znova zagrozili Grki, ko je Dimitris Kurbelis žogo poslal malo mimo gola.

Štiri minute pozneje je s prostega strela za malo zgrešil še Fortunis, v 84. minuti pa je s "škarjicami" natančno meril Vangelis Pavlidis, izkazal se je Oblak. Pred tem pa so sodniki že dosodili prekršek v napadu.

Grki so sicer vse bolj pritiskali, a v 90. minuti ostali brez Pantelisa Hadziakosa, ki je kot zadnji mož obrambe zrušil Andraža Šporarja in posledično dobil rdeči karton. Takrat pa so se končale tudi grške sanje.