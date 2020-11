Ljubljana, 18. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zastoj tovornih vozil, dolg kilometer in pol, na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, vozila pa so na odstavnem pasu. Na dolenjskem med Novim mestom in Obrežjem megla zmanjšuje vidljivost.