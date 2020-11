Na območju Ljubljane potekajo aktivnosti kriminalistične preiskave zoper tihotapce

Ljubljana, 18. novembra - Ljubljanski kriminalisti danes izvajajo več operativnih aktivnosti zoper hudodelsko združbo, ki se je na ozemlju Slovenije ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Opravili so hišne preiskave in pridržali sedem oseb, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.