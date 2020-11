Fundacija Študentski tolar razpisuje jezikovne tečaje za študente v socialni stiski

Ljubljana, 18. novembra - Fundacija Študentski tolar je objavila četrti letošnji razpis, namenjen subvencioniranim jezikovnim tečajem za ljubljanske študente, ki so v socialni stiski. S tečaji bodo v sodelovanju z Zavodom ŠOLT začeli sredi decembra in bodo potekali prek spleta, so danes sporočili iz fundacije. Prijave potekajo do 10. januarja oz. do porabe sredstev.