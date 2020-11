Slovenska filharmonija z drugim valom spletnih koncertov

Ljubljana, 18. novembra - V Slovenski filharmoniji (SF), kjer so zadnji abonmajski koncert v živo ponudili pred mesecem dni, so pripravili vrsto spletnih koncertov, ki jih bodo na datume predvidenih abonmajskih koncertov ponudili na spletu. Koncerti na spletni strani SF bodo bodo majhno nadomestilo za odpadle koncerte za vse, so zapisali.