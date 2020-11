Pahor poziva k spoštovanju dogovora o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava

Ljubljana, 18. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je v današnjem odzivu na pismo premierja Janeza Janše voditeljem EU poudaril, da je treba spoštovati dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom EU o pogojevanju koriščenja sredstev s spoštovanjem vladavine prava. Glede volitev v Sloveniji leta 2014 je izpostavil, da so bile legalne in legitimne.