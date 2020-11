Levica kritična do vnovične pobude za sodelovanje Madžarov pri drugem tiru

Ljubljana, 18. novembra - V Levici nasprotujejo vladni pobudi za sodelovanje Madžarske pri drugem tiru. "Čeprav je kazalo, da sta drugi tir in Luka Koper rešena pred privatizacijo, da bosta ostala javna infrastruktura in bosta s tem prispevala k razvoju gospodarstva v Sloveniji, je zvesti spremljevalec Viktorja Orbana, Janez Janša, obudil škodljivi načrt," so zapisali.