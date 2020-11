Logar na Praškem evropskem vrhu za močnejšo in odpornejšo EU

Praga, 18. novembra - Zunanji minister Anže Logar se je danes v Pragi udeležil Praškega evropskega vrha, na katerem je s kolegi iz Češke, Slovaške in Avstrije nastopil na panelu o prihodnosti in vlogi EU v postpandemičnem svetu. Čas je za razmislek, kako EU narediti boljšo, močnejšo in odpornejšo, je poudaril Logar.