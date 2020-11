Ob dnevu filozofije spletna okrogla miza o umetni inteligenci

Ljubljana, 19. novembra - Ob svetovnem dnevu filozofije, ki je letos posvečen filozofskemu premišljevanju umetne inteligence, bo dopoldne potekala spletna okrogla miza Umetna inteligenca: Življenje v času robotov in transhumanizma. O sodobnem fenomenu bodo razpravljali Cene Bavec, Janez Bregant, Marko Grobelnik, Olga Markič in Luka Omladič skupaj z dijaki in študenti.