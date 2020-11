Vrhovno sodišče začasno zadržalo vladni sklep o razrešitvi dveh nadzornikov RTVS

Ljubljana, 18. novembra - Vrhovno sodišče je pri ponovnem odločanju o pritožbah v zvezi z razrešitvijo članov nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) ugodilo zahtevi za izdajo začasne odredbe in do pravnomočne sodne odločitve zadržalo učinkovanje sklepa vlade o razrešitvi dveh nadzornikov RTVS in imenovanju novih. Razrešitev tretje nadzornice pa ni zadržalo.