Žičničarji čakajo na nizke temperature, sneg, sprostitev ukrepov in priporočila

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Bovec/Cerkno/Mislinja/Maribor, 19. novembra - Na vseh večjih smučiščih pri nas se ne glede na razmere pripravljajo na zimsko sezono. Tista z urejenim zasneževanjem čakajo na nizke temperature, povsod se nadejajo naravnega snega, v teku so predprodaje vozovnic. Tudi žičničarji si želijo izboljšanja epidemiološke slike in sprostitve ukrepov ter so v pričakovanju priporočil glede obratovanja.