Gradnikovi večeri letos preko spleta

Dobrovo, 19. novembra - Letošnje, že 28. tradicionalne novembrske Gradnikove večere so organizatorji zaradi epidemije preselili na splet. Ob tem obljubljajo, da ne bodo prav nič manj zanimivi, so sporočili iz Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport (ZTKMŠ) Brda. Prvemu večeru bo mogoče prisluhniti nocoj ob 20. uri, drugemu pa v torek zvečer.