Ljubljanski UKC v diagnostično-terapevtskem servisu odprli še preostale cone

Ljubljana, 18. novembra - V ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) so danes zdravljenju covidnih bolnikov predali vse prostore diagnostično-terapevtskega servisa (DTS). Odpirajo tako cone C in D kot tudi E in F. Tukaj bodo lahko namestili dodatnih 100 bolnikov, v izrednih razmerah pa do 200, je v izjavi za medije povedal generalni direktor UKC Janez Poklukar.