Na EP v športnem plezanju v Moskvi iz Slovenije le olimpijska kandidata Kruder in Peharc

pripravil Sandi Mladenović

Ljubljana, 19. novembra - Proti Moskvi se je danes z brniškega letališča odpravila slovenska odprava, ki bo Slovenijo predstavljala na evropskem prvenstvu v športnem plezanju. V ekipi so Anže Peharc, Jernej Kruder, selektor Gorazd Hren in njegov pomočnik Luka Fonda. Gre za EP, za katerega se zaradi pandemije novega koronavirusa do zadnjega ni vedelo, ali sploh bo.