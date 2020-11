V SMC zavračajo vsebino Janševega pisma

Ljubljana, 18. novembra - Iz koalicijske stranke SMC so danes sporočili, da zavračajo vsebino pisma o vladavini prava, ki ga je predsednik vlade Janez Janša v torek poslal evropskim voditeljem. Za nerazumljive so označili tudi Janševe trditve, da so bile volitve leta 2014, na katerih je slavila SMC, ukradene.