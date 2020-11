Britanska zavarovalnica RSA pristala na 7,2 milijarde funtov vreden prevzem

London, 18. novembra - Britanska zavarovalnica RSA je pristala na 7,2 milijarde funtov (7,9 milijarde evrov) vreden prevzem s strani kanadskega konkurenta Intact in danske družbe Tryg. Po prevzemu bo RSA obdržala svoje poslovalnice v Veliki Britaniji, Tryg bo ohranil svoj del švedskega in norveškega posla, Intact in Tryg pa si bosta razdelila posle RSA na Danskem.