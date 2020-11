Partnerji v časopisni, založniški in knjigotržni dejavnosti z aneksom uredili delo na domu

Ljubljana, 18. novembra - Sindikat založniške, časopisno informativne in knjigotrške dejavnosti, KSS Pergam, Gospodarska zbornica Slovenije in Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev so v torek podpisali aneks h kolektivni pogodbi, s katero so se dogovorili o natančnejši in celovitejši ureditvi dela na domu. Tega je v času epidemije covida-19 vedno več.