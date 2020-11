SAZU: Izjava komisije za človekove pravice ni izjava akademije

Ljubljana, 18. novembra - Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) so v zvezi s ponedeljkovo izjavo njene komisije za človekove pravice o ukrepih v času pandemije pojasnili, da imajo njena delovna telesa pravico do samostojnih izjav za javnost na področju svojega delovanja. Kot so dodali, gre za izjavo komisije za človekove pravice pri SAZU in ne za izjavo SAZU.