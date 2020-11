Slikar Sergej Kapus praznuje 70 let

Ljubljana, 19. novembra - Slikar Sergej Kapus je dopolnil 70 let. Slikar, teoretik in predavatelj je letos prejel najvišje nacionalno priznanje za likovno umetnost - Jakopičevo nagrado, lani pa so mu podelili nagrado Ivane Kobilce. Kot piše v utemeljitvi slednje, je s svojim slikarskim in teoretičnim delom bistveno zaznamoval slovensko umetnost zadnjih štirih desetletij.