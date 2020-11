Mesec: Janša s pismom znova pokazal, da mu je vseeno za interese Slovenije

Ljubljana, 18. novembra - Koordinator opozicijske stranke Levica Luka Mesec je danes poudaril, da je premier Janez Janša s svojim torkovim pismom o vladavini prava, namenjenim evropskim voditeljem, "že drugič v dveh tednih pokazal, da mu je za interese in ugled Slovenije in njenih prebivalcev popolnoma vseeno", so sporočili iz stranke.