V Galeriji P74 samostojni razstavi Evelyn Loschy in Lilo Nein

Ljubljana, 19. novembra - V Galeriji P74 so postavili samostojni razstavi Evelyn Loschy in Lilo Nein s skupnim naslovom Plasti gledanja in gledanje skozi plasti. Avstrijski umetnici uporabljata različne tehnike plastenja ter na ta način s ponavljanjem, prekrivanjem in odstranjevanjem ustvarjata nekaj popolnoma novega. Razstavi sta trenutno na ogled le na spletu.