Za preživetje ekonomsko-dolžniške krize nujna prilagoditev

Ljubljana, 18. novembra - Ekonomsko-dolžniška kriza, ki bo sledila zdravstveni, bo terjala dobro pripravljenost in prilagoditve na vseh področjih. Podjetja se po besedah Jureta Kneza iz Dewesofta zavedajo, da je treba krepiti dodano vrednost in ne spati na krilih državne pomoči. To se kaže tudi v razmeroma nizki porabi sredstev, namenjenih pomoči zaradi covida-19.