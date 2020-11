Še trije srbski reprezentanti pozitivni na novi koronavirus

Beograd, 18. novembra - Srbska nogometna zveza (FSS) je sporočila, da so bili še trije reprezentanti ob zadnjem testiranju na novi koronavirus pozitivni, in sicer Sergej Milinković-Savić, Darko Lazović in Đorđe Nikolić. Poleg treh nogometašev je bil pozitiven tudi fizioterapevt izbrane vrste, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.