Znanih deset najvplivnejših pravnikov v letu 2020

Ljubljana, 18. novembra - Znanih je deset najvplivnejših pravnikov letošnjega leta po izboru strokovne in splošne javnosti oz. bralcev osrednjega slovenskega pravnega portala IUS-INFO. To so postali Sara Ahlin Doljak, Matej Avbelj, Janja Hojnik, Klemen Jaklič, Martin Jančar, Marko Pavliha, Zvjezdan Radonjić, Miha Šepec, Andraž Teršek in Jurij Toplak, so sporočili.