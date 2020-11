Celjska občina na Dečkovi cesti ureja novo začasno krožišče

Celje, 18. novembra - Celjska občina bo do konca leta na Dečkovi cesti pri podjetjih Celjski sejem in Inpos uredila novo začasno krožišče. Z njim želijo vsaj nekoliko olajšati pretok prometa na tem območju, kjer je posebej v času prometne konice velika gneča. Vrednost naložbe je ocenjena na nekaj več kot 145.000 evrov, so danes sporočili s celjske občine.