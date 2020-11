Projekt Primorci beremo tudi letos uspešno izpeljali

Piran, 18. novembra - Deset primorskih knjižnic je kljub dejavnikom, ki so otežili letošnjo 14. izvedbo projekta Primorci beremo, projekt več kot uspešno izpeljalo. V šestih mesecih je bilo prebranih 5400 knjig, projekt pa je uspešno končalo 657 bralcev, ki so prebrali vsaj štiri prozna dela in eno pesniško zbirko.