Trump odpustil šefa zvezne agencije za spletno varnost, ki je potrdil veljavnost volitev

Washington, 18. novembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v torek pričakovano odpustil šefa agencije za kibernetsko varnost in infrastrukturo pri ministrstvu za domovinsko varnost Chrisa Krebsa, ki je potrdil, da so bile ameriške volitve 3. novembra najvarnejše doslej, in zavrnil poplavo teorij zarot, ki jih širijo Trumpovi podporniki.