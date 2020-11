Newyorške borze trgovanje zaključile s padci

New York, 17. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja sklenili s padci. Ponedeljkovo evforijo zaradi učinkovitosti cepiv proti covidu-19 so povozile ponovne naraščajoče okužbe s koronavirusom in vedno večje grožnje po novih godpodarskih omejitvah. Vlagatelje so razočarali tudi najnovejši podatki o oktobrski prodaji na drobno, poroča Reuters.