DZ začel proračunsko razpravo; opozicija pogreša investicije v zdravstvo

pripravila Beti Gačnik

Ljubljana, 17. novembra - DZ je danes začel obravnavo predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti. Predsednik vlade Janez Janša je izpostavil načrtovano rast investicij in tudi finančni minister Andrej Šircelj je dejal, da sta dokumenta predvsem investicijska. V opoziciji si želijo več denarja za zdravstvo, kritični so do zadolževanja.