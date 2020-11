Ankaran, 17. novembra - Odbojkarice Nove KBM Branika so v zadnji tekmi 10. kroga 1. DOL za ženske v Kopru premagale Ankaran s 3:0 (14, 18, 14). To je bila druga zmaga Mariborčank proti Ankarančankam v sezoni in peta na šesti tekmi, z njo so se še utrdile na drugem mestu prvenstvene razpredelnice.