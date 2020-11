Policija v Atenah razgnala proteste ob obletnici vstaje proti vojaški hunti

Atene, 17. novembra - Grška policija je s solzivcem, vodnim topom in šok granatami razgnala okoli 1500 ljudi, ki so se kljub prepovedi zaradi epidemije covida-19 danes v Atenah udeležili protesta ob obletnici študentske vstaje proti vojaški hunti leta 1973. Ranjen je bil en poslanec, prijeli so okoli 100 protestnikov, je sporočila policija.