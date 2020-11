Klubsko SP v nogometu zdaj med 1. in 11. februarjem prihodnje leto

Zürich, 17. novembra - Katar bo klubsko svetovno prvenstvo v nogometu gostil med 1. in 11. februarjem, so danes potrdili na Mednarodni nogometni zvezi. Zaradi pandemije novega koronavirusa je Fifa turnir zdaj dokončno prestavila za dva meseca, poročajo agencije. Na turnirju sodelujejo moštva, ki so dobila celinska klubska tekmovanja.