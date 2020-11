Odrasli naj bodo otrokom in mladostnikom pristni sogovorniki

Ljubljana, 17. novembra - Za zdrav razvoj otrok in mladostnikov je zelo pomemben občutek varnosti, zaupanja in povezanosti, je poudarila Mojca Juriševič z oddelka za temeljni pedagoški študij ljubljanske pedagoške fakultete. V razmerah epidemije je za starše tako zelo pomembno, da so njihovi pristni sogovorniki in da jim pri šolskem delu stojijo ob strani.