V Kranju v decembru vnovič vaterpolo na najvišji ravni

Kranj, 18. novembra - Kranj bo po slabih dveh desetletjih vnovič gostil klubski vaterpolski turnir na najvišji ravni. Pri AVK Triglav so se v sezoni 2020/21 odločili za sodelovanje v evropskem pokalu, žreb pa je AVK Triglavu namenil, da bo med 4. in 6. decembrom doma gostil OSC Budimpešto, beograjsko Crveno zvezdo in Noisy iz Francije.