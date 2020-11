Policija poziva k prijavi nasilja v družini in nasilja nad otroki

Ljubljana, 18. novembra - Policija novembra in decembra posebno pozornost nameni zaščiti ranljivejših skupin, kot so otroci in ženske. Opozorili so, da v času epidemije koronavirusa in spremenjenih razmer žrtve nasilja težje pokličejo na pomoč. Zato policisti pozivajo vse, ki zaznajo nasilje, naj to prijavijo na policijo.