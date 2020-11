Maribor, 17. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na današnji pripravljalni tekmi v Mariboru igrala neodločeno z Rusijo 2:2 (1:0). Za Slovenijo sta zadela Nik Prelec (17.) in David Brekalo (69.), za Rusijo pa Soltmurad Bakajev (65.) in Danil Glebov (73.).