V soočanju z zdravstveno krizo zelo pomembna vloga varnostnih podsistemov

Ljubljana, 17. novembra - V soočanju s krizo zaradi pandemije covida-19 igrajo zelo pomembno vlogo tudi varnostni podsistemi. Policijo, vojsko in civilno zaščito je izbruh novega koronavirusa tako kot vse ostale presenetil, vendar so se razmeram hitro prilagodili, so poudarili udeleženci okrogle mize o vlogi sistema nacionalne varnosti v zdravstveni krizi.