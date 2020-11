Brezplačno parkiranje tudi na Ptuju, vozniki LPP na pomoč v UKC Ljubljana

Ptuj/Ljubljana/Maribor, 17. novembra - Mestnim občinam, ki ob začasni zaustavitvi javnega potniškega prometa na nekaterih občinskih parkiriščih in z nekaterimi omejitvami omogočajo brezplačno parkiranje, se je od danes pridružila tudi ptujska. Medtem v Ljubljani vozniki LPP kot prostovoljci pomagajo v UKC Ljubljana pri logistiki, čiščenju in dezinfekciji postelj in reševalnih vozil.