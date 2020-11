Slovenski nogometaši pred prvim resnejšim testom obvladovanja pritiska

Atene, 17. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca bo v sredo ob 20.45 po slovenskem času v Atenah igrala zadnjo tekmo druge izvedbe lige narodov. Proti Grčiji bo iskala vsaj točko, ki bi ji priigrala prvo mesto v skupini 3 lige C in napredovanje v višji rang tekmovanja. To slovensko vrsto tako čaka prva tekma z več pritiska.