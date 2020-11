Ministrstvo: Otroci iz prilagojenih in posebnih programov se bodo prvi vrnili v šolo

Ljubljana, 17. novembra - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport razumejo, da so starši in njihovi otroci iz prilagojenih in posebnih programov zaradi zaprtja šol v zelo težkem položaju, "toda žal za zdaj ne gre drugače". Kot pravijo, je zaenkrat predvideno, da bi se ti otroci vrnili v šole in zavode prvi in to takoj, ko bo to mogoče.