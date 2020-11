V Srbiji rekordnih skoraj 5000 novih okužb in 24 mrtvih zaradi covida-19

Beograd, 17. novembra - V Srbiji so v zadnjih 24 urah potrdili 4994 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je 24 bolnikov s covidom-19. To je tako največje dnevno število okužb kot tudi smrtnih žrtev koronavirusne bolezni 19 v enem dnevu od izbruha epidemije, so sporočili s srbskega ministrstva za zdravje.