Logar na virtualnem panelu o prihodnosti transatlantskih odnosov

Ljubljana, 17. novembra - Minister za zunanje zadeve Anže Logar je danes skupaj s švedsko zunanjo ministrico in zunanjim ministrom Litve, Ann Linde in Linasom Linkevičiusem, sodeloval na virtualnem ministrskem panelu o prihodnosti transatlantskih odnosov, ki je potekal kot uvod v dvodnevno mednarodno konferenco Pot do Varšavskega varnostnega foruma.