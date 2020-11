Policisti v desetih dneh našteli preko 300 pozitivnih alkotestov

Ljubljana, 17. novembra - Policisti so v okviru nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola in drog med 6. in 15. novembrom opravili 12.054 alkotestov, med katerimi sta bila 302 pozitivna. Do streznitve so pridržali 16 voznikov, v 244 primerih pa so jim začasno odvzeli vozniško dovoljenje, so sporočili z Generalne policijske uprave.