Ljubljana, 17. novembra - Slovenija podpira sprejetje dogovora o večletnem finančnem okviru in instrumentu za okrevanje, so danes za STA poudarili na zunanjem ministrstvu. Dodali so, da mora biti skupen cilj Evropske unije, da se začne dogovor izvajati čim prej, kar pomeni, da je treba iskati rešitve, ki bodo sprejemljive za vse države članice.