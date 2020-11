Projekt razvoja podjetništva slepih in slabovidnih dobil evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva

Nova Gorica, 17. novembra - Primorski tehnološki park je v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica (MDSSNG) razvil startup pristop za razvoj kompetence podjetnosti za slepe in slabovidne iz celotne Slovenije. Projekt je bil izbran kot najboljši zaradi inovativnosti na evropski ravni in dobil evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva.