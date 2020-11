V BiH zaradi covida-19 umrlo 69 bolnikov

Sarajevo, 17. novembra - V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 1255 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je še 69 bolnikov s covidom-19. Zdravstvene oblasti se bojijo morebitnega dramatičnega povečanja teh številk zaradi številnih zborovanj pred in po lokalnih volitvah, ki so potekale v nedeljo.