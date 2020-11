Litijski policisti pri 52-letniku zasegli večjo količino konoplje

Litija, 17. novembra - Litijski policisti so v ponedeljek na podlagi odredbe trboveljskega okrajnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 52-letniku iz okolice Litije in pri njem odkrili večjo količino konoplje, pripomočkov za gojenje in prodajo droge ter puško z 90 naboji. Osumljenega so pridržali in ga bodo prepeljali pred preiskovalnega sodnika.