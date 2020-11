V vzhodnem in zahodnem Sredozemlju letos manj nezakonitih migracij kot lani

Varšava, 17. novembra - Število nezakonitih prestopov zunanjih meja Evropske unije je v prvih desetih mesecih letošnjega leta upadlo za 21 odstotkov glede na lani, in sicer so jih zabeležili 87.500, je danes sporočila agencija za zunanje meje Frontex. Upad števila nezakonitih prestopov meja gre pripisati predvsem upadu v vzhodnem in zahodnem Sredozemlju.